شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلًا لإجراءات البناء.. إطلاق خدمات الرخص الإنشائية عبر "بلدي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحقيقًا لرؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في التحول الرقمي لتحسين تجربة المستفيدين؛ أطلقت منصة بلدي خدمات إصدار الرخص الإنشائية إلكترونيًّا حيث توفر المنصة أهم خدمات الرخص الإنشائية، مثل: رخصة البناء الفورية، وشهادة إشغال المبنى والقرار المساحي؛ لتسهيل إجراءات البناء، وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات البلدية المقدّمة لمدن المملكة، ورفع مؤشرات الأداء في تقارير التنافسية الدولية؛ لتحسين تجربة المستفيدين في تقديم الخدمات.

وتتكامل الجهود في هذه الخدمة مع الهيئات الملكية لتطوير المدن، ومقدمي الخدمات من الجهات الحكومية، مثل: وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الطاقة، والمديرية العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات من القطاع الخاص، مثل: شركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة ملاذ للتأمين؛ لتحقيق التكامل في الربط التقني، والتحقق الإلكتروني من المستندات المقدمة، حيث يوفّر ذلك على المستفيد الوقت والجهد، كما يسهل أيضًا الإجراءات المرتبطة مع هذه الجهات.

والجدير بالذكر أن إصدار الرخصة الإنشائية عبر منصة "بلدي" يستلزم إصدار وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية من المقاولين للمباني التجارية، والسكنية التجارية، وسيتم إلزام تقديم التأمين للمباني السكنية ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2021م في جميع مناطق المملكة.