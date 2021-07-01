السعودية | الربيعة: للسعودية إمكانيات لتصنيع لقاحات ومساعدة الدول المحتاجة

شكرا لقرائتكم الربيعة: للسعودية إمكانيات لتصنيع لقاحات ومساعدة الدول المحتاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المشرف العام على "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، الدكتور عبد الله الربيعة لـ"العربية" و"الحدث" إن السعودية لديها إمكانيات لتصنيع اللقاحات ومساعدة الدول المحتاجة، مضيفا أن بإمكان المملكة المساهمة في التخفيف من وطأة جائحة كورونا

وتابع قائلا: "السعودية لديها بنى تحتية وكفاءات وطنية لدعم الصناعات الصحية".

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وكانت السعودية، أكدت الأربعاء، استعدادها لأن تكون مركزاً إقليمياً لإنتاج لقاح فيروس "كورونا" (كوفيد19)، وللإمداد والنقل والصناعات الصحية الأخرى، وذلك في ظل استمرار معاناة كثير من الدول من التفشي العالي للوباء، والتباين الواضح فيما يتعلق بإمدادات اللقاح ووصوله إلى بلدان قليلة.

جاء ذلك خلال كلمة المشرف العام على "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، الدكتور عبد الله الربيعة، في الاجتماع الوزاري لـ"مجموعة العشرين" بمدينة برينديزي الإيطالية، حيث أوضح أن "التحدي الذي تشكله الجائحة يحتم علينا العمل معاً لضمان وجود استجابة عالمية منسقة ومنظمة تمكننا من العمل على حماية أكبر عدد ممكن من الأرواح"، منوهاً بأن "إيجاد تعاون أوثق بين المجتمعات الدولية في جميع جوانب الصحة والبرامج الإنسانية والإنمائية والخدمات اللوجيستية، أمر لا بد من تحقيقه".

وأشار الدكتور الربيعة إلى "وجود تباين واضح فيما يتعلق بإمدادات اللقاح، ومعظم جرعاته المتاحة وصلت إلى عدد قليل جداً من البلدان، مما أدى إلى نتيجة محزنة متمثلة في استمرار معاناة الدول الأخرى التي ما زالت تواجه معدلات عالية من انتشار المرض وتنويم المصابين به في المستشفيات والوفيات"، مشدداً على أن "توفير اللقاح لجميع البلدان أمر أساسي لتحقيق السيطرة العالمية على الجائحة»، داعياً إلى «التعلم من هذا الدرس لمواجهة أي تفشيات أخرى في المستقبل".

وقال إن "السعودية تشجع وبقوة ترسيخ الطابع الإقليمي على الصناعات ذات الصلة، لا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، حيث لن يؤدي الإنتاج الإقليمي للقاح (كوفيد19) والأدوية والإمدادات الأخرى إلى توفير مزيد من اللقاحات فحسب؛ بل سيخلق أيضاً فرص عمل ويعزز قدرة أنظمة الرعاية الصحية الإقليمية في الدول على التحكم في توزيع اللقاحات وإيصالها"، وينطبق ذلك أيضاً على "الإمدادات الضرورية الأخرى، كمعدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين وعامة الناس، وكذلك توزيع أجهزة التنفس الصناعي والغازات الطبية على المواقع الصحية".

وأبان المشرف العام على "مركز الملك سلمان للإغاثة" أن السعودية استثمرت على مستوى العالم منذ اندلاع وباء "كوفيد19" نحو 713 مليون دولار أميركي؛ لدعم مكافحة الجائحة؛ بما في ذلك الدعم المالي لكل من تحالف "غافي" ومرفق "كوفاكس" و"تحالف ابتكارات التأهب الوبائي"، لافتاً إلى أن المركز قدّم مساعدات للعديد من الدول؛ منها اليمن وسوريا والسودان، إضافة إلى الروهينغا في بنغلاديش، واللاجئين في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.