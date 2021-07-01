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أكدت الصحة أن بعض تحورات كورونا أصبحت أشد خطورة على الفئة العمرية من 12-18 عامًا، ونصحت بأخذهم اللقاح حمايةً لهم بإذن الله من مضاعفات الفيروس، حيث أثبتت الدراسات أن اللقاح آمن وفعّال لهذه الفئة.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1534) حالة مؤكدة وتعافي (1487) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12174) حالة، منها (1389) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(489126) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (469120) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7832) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 05:24 PM
في بيان الوزارة اليوم: 13وفاة جديدة و12174 حالة نشطة منها 1389 حرجة"الصحة": التحورات الحالية لكورونا قد تصيب الأطفال وننصح بأخذهم اللقاح لحمايتهم
أكدت الصحة أن بعض تحورات كورونا أصبحت أشد خطورة على الفئة العمرية من 12-18 عامًا، ونصحت بأخذهم اللقاح حمايةً لهم بإذن الله من مضاعفات الفيروس، حيث أثبتت الدراسات أن اللقاح آمن وفعّال لهذه الفئة.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1534) حالة مؤكدة وتعافي (1487) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12174) حالة، منها (1389) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(489126) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (469120) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7832) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
، "الصحة": التحورات الحالية لكورونا قد تصيب الأطفال وننصح بأخذهم اللقاح لحمايتهم ،
المصدر : الخليج 365
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