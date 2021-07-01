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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر": "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (3119) مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".
جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة؛ ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة.
ودعت إدارة المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 05:19 PM
دعت الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام"المرور": ضبط 3,119 مركبة توقف أصحابها في أماكن ذوي الإعاقة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر": "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (3119) مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".
جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة؛ ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة.
ودعت إدارة المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
، "المرور": ضبط 3,119 مركبة توقف أصحابها في أماكن ذوي الإعاقة ،
المصدر : الخليج 365
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