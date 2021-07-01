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شاهد.. "السلويت" يكشف جمال شواطئ الوجه وإطلالتها السحرية وقت الغروب

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محمد بن مسعود - الدمام - عدسة "الشريف" تجسد هذا الفن بألوان استثنائية وجاذبة لعشاق الفنون الضوئية

يعتبر فن الـ"سلويت" من الفنون الضوئية التي يعشقها الفوتوغرافيون وهواة رسم الظل، محاولين بإبداعاتهم خلق عوالم جديدة من العالم الذي يعيشون فيه.

عدسة الفوتوغرافي محمد الشريف جسدت هذا الفن على شواطئ محافظة الوجه التي تمتاز في أوقات الغروب بإطلالاتها على أفق السماء البعيد، الذي يتزين بلوحة ألوان استثنائية، وجاذبة لعشاق الفنون الضوئية الذين يوظفون الظل لصناعة لقطاتها الفوتوغرافية المعبرة والمؤثرة.

وتعتبر "الساعة الذهبية"، كما يحب أن يطلق عليها الفوتوغرافيون، أفضل أوقات التصوير التي يكون فيها ضوء الشمس ناعمًا ولكنه دافئ ويلقي بظلاله الطويلة، إما في أوقات الشروق أو الغروب، الذي يمكن المبدع من تحقيق إبداعه.

شاهد..

شاهد..

شاهد..

شاهد..

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 05:16 PM

عدسة "الشريف" تجسد هذا الفن بألوان استثنائية وجاذبة لعشاق الفنون الضوئية

شاهد.. "السلويت" يكشف جمال شواطئ الوجه وإطلالتها السحرية وقت الغروب
بدر الجبل

يعتبر فن الـ"سلويت" من الفنون الضوئية التي يعشقها الفوتوغرافيون وهواة رسم الظل، محاولين بإبداعاتهم خلق عوالم جديدة من العالم الذي يعيشون فيه.

عدسة الفوتوغرافي محمد الشريف جسدت هذا الفن على شواطئ محافظة الوجه التي تمتاز في أوقات الغروب بإطلالاتها على أفق السماء البعيد، الذي يتزين بلوحة ألوان استثنائية، وجاذبة لعشاق الفنون الضوئية الذين يوظفون الظل لصناعة لقطاتها الفوتوغرافية المعبرة والمؤثرة.

وتعتبر "الساعة الذهبية"، كما يحب أن يطلق عليها الفوتوغرافيون، أفضل أوقات التصوير التي يكون فيها ضوء الشمس ناعمًا ولكنه دافئ ويلقي بظلاله الطويلة، إما في أوقات الشروق أو الغروب، الذي يمكن المبدع من تحقيق إبداعه.

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، شاهد.. "السلويت" يكشف جمال شواطئ الوجه وإطلالتها السحرية وقت الغروب ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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