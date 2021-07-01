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وتختص دائرة الحكام بالمتابعة الفنية لحكام الدوريات الكروية المختلفة، بجانب الإشراف على الدورات والمحاضرات وتكاليف قيادة المباريات.
ويحمل فرهاد، الذي يعمل محاضرًا معتمدًا لدى الاتحادين الدولي والآسيوي، سجلًّا مميزًا؛ حيث شارك كمحاضر في كاس العالم بروسيا عام 2018.
كما شارك كمحاضر في بطولة العالم للأندية عام 2021 بقطر، وبطولتي كأس آسيا 2015 بأستراليا، و2019 بالإمارات، وبطولتي كأس العالم تحت 17 عامًا في الهند 2017، والبرازيل 2019.
الخليج 365- الرياض: أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، مهمة إدارة دائرة الحكّام للأوزبكي فرهاد عبد الله.صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-01
وتختص دائرة الحكام بالمتابعة الفنية لحكام الدوريات الكروية المختلفة، بجانب الإشراف على الدورات والمحاضرات وتكاليف قيادة المباريات.
ويحمل فرهاد، الذي يعمل محاضرًا معتمدًا لدى الاتحادين الدولي والآسيوي، سجلًّا مميزًا؛ حيث شارك كمحاضر في كاس العالم بروسيا عام 2018.
كما شارك كمحاضر في بطولة العالم للأندية عام 2021 بقطر، وبطولتي كأس آسيا 2015 بأستراليا، و2019 بالإمارات، وبطولتي كأس العالم تحت 17 عامًا في الهند 2017، والبرازيل 2019.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
05:12 PM
الاتحاد السعودي: الأوزبكي فرهاد عبد الله مديرًا لدائرة الحكام
وتختص دائرة الحكام بالمتابعة الفنية لحكام الدوريات الكروية المختلفة، بجانب الإشراف على الدورات والمحاضرات وتكاليف قيادة المباريات.
ويحمل فرهاد، الذي يعمل محاضرًا معتمدًا لدى الاتحادين الدولي والآسيوي، سجلًّا مميزًا؛ حيث شارك كمحاضر في كاس العالم بروسيا عام 2018.
كما شارك كمحاضر في بطولة العالم للأندية عام 2021 بقطر، وبطولتي كأس آسيا 2015 بأستراليا، و2019 بالإمارات، وبطولتي كأس العالم تحت 17 عامًا في الهند 2017، والبرازيل 2019.
، الخليج 365- الرياض: أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، مهمة إدارة دائرة الحكّام للأوزبكي فرهاد عبد الله. ،
المصدر : الخليج 365
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