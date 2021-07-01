شكرا لمتابعة خبر عن بن دهيمان : الشيخ بن حثلين لديه نظرة بعيدة لتطوير المهرجان وإيصاله للعالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمد الجمهور (صدى):

نوه مالك دهامات فراج بن دهيمان السبيعي، بدعم رئيس نادي الإبل، الشيخ فهد بن حثلين، لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وتطوير مسابقاته السنوية.

وقال بن دهيمان:" بعد تشرفي بلقاء رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين اليوم عبر الاتصال المرئي وتجاذب أطراف الحديث في ما يخص شأن الإبل، وكنت أحمل له اقتراحات واجتهادات أغلب ملاك الإبل، وجدت نفسي أمام عقلية فذة وشخصية واعية ومدركة،قل أن تجد نظيراً لها بما تحمله من أفكار وطمحات عالية جداً ومختلفة عن ما يحمله الجميع".

وتابع :" وجدت لديه نظرة بعيدة لتطوير المهرجان، وإيصاله للعالمية اسماً وزخماً ومضموناً، وأصبحت كل مقترحاتي التي أحملها أقل سقفاً بكثير مما وجدت لديه".

وأضاف بن دهيمان :"احب اطمئن جميع ملاك الإبل بأننا في إيدي أمينه وتديرنا عقلية نيرة وطموحة ستقود الإبل وأصحابها للعالمية دون شك، وقد لا ندرك إبعاد هذه الطموحات الآن ولكننا سندركها غداً وسوف نستفيد منها جميعاً، وان غداً لناظره لقريب".

وأكد أنه من الواجب على ملاك الابل الوقوف مع هذه الجهود الجبارة وتأييدها والوثوق بها حتى تظهر نتائجها محلياً واقليمياً وعالمياً.