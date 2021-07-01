شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في تونس تصدر تنبيها للمواطنين الراغبين في زيارتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تونس (صدى):

أعلنت سفارة المملكة في تونس، عن قرار السلطات المحلية فرض حظر التجول في البلاد، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت السفارة أن السلطات التونسية قررت فرض حظر التجول اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2021 /7 /1، بداية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً.

وأشارت السفارة إلى أن تونس تشترط لزيارتها حمل المسافر شهادة فحص PCR سلبية تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QRCode) لمدة 72 ساعة حتى لمن حصل على اللقاح، وبالنسبة للاطفال أقل من 12سنة لا يشترط فحصpcr لهم.