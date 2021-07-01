شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات تعلن صرف معاش يوليو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي "ساند" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، صرف معاش شهر يوليو، لأصحاب المعاشات التقاعدية، ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وأكدت التأمينات الاجتماعية في وقت سابق أنه لا تغيير أو تأثير على عمليات صرف المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام، بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد ضمن التأمينات.

وأضافت التأمينات الاجتماعية أن قرار الدمج يخص الأمور الإدارية بين المؤسستين ولا علاقة له بمكافأة نهاية الخدمة، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي ستستمر المؤسسة العامة للتقاعد في خدمة عملائها والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في خدمة عملائها.