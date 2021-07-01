شكرا لمتابعة خبر عن القاعدي: الرعاية التي تلقاها الإعلاميين اليمنيين بالمملكة تعكس احترافيتها في مكافحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

أثنى عبدالباسط القاعدي وكيل وزارة الإعلام اليمني‏ على جهود المملكة في الاهتمام بالاعلاميين المتواجدين على اراضيها .

وقال القاعدي "جهود المملكة مشكورة ومقدرة فقد سهلت لنا جميعا سبل التطعيم ضد فيروس كورونا في سياق رعايتها لهذا القطاع الحيوي" مضيفا "الرعاية الخاصة التي تلقيناها تعكس أيضا احترافية المملكة في مكافحة الفيروس على المستوى العالمي".

وكان معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني أعلن عن ‏استكمال اليوم الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، كجزء من الخدمات الطبية المتكاملة والمتواصلة التي استفاد منها اكثر من 600 من الزملاء الإعلاميين وأسرهم المتواجدين في المملكة بناء على مكرمة ملكية.