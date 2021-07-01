شكرا لمتابعة خبر عن محافظ العيدابي يستقبل مدير مكتب خدمات المشتركين بكهرباء فيفاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نورة الغزواني (صدى):

استقبل سعادة محافظ العيدابي أ سفر بن سعد الشهراني بمكتبه اليوم المهندس عبدالله بن محمد صديق والذي صدر قرار تكليفه مديرا لمكتب خدمات المشتركين بكهرباء فيفاء وقدّم له المحافظ التهنئة بمناسبة تكليفة ودعاه إلى مضاعفة الجهود والاستمرار في تطوير الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.

كما ودع المهندس، محمد بن علي حسن المالكي والذي صدر قرار تعيينه مديراً لدائرة العددات الذكية بإدارة كهرباء المنطقة وقدم له الشكر على جهوده المبذوله خلال فترة تكليفه متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في عمله الجديد .