الصحة: انخفاض حالات كورونا الحرجة وارتفاع النشطة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، انخفاضًا في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1389 حالة، بينما تم أمس الأربعاء تسجيل 1406 حالة.

وأشارت الوزارة -عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا، حيث تم تسجيل 12174 حالة، مقارنة بأمس حيث تم تسجيل 12140 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1487 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت «الصحة» بدأت يوم الإثنين الماضي، إعطاء لقاح كورونا (فايزر) للفئة العمرية من 12 – 18 عامًا بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء.

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