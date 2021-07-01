أخبار السعودية..  بدء تطبيق كود البناء.. والمملكة تتصدر الأمن السيبراني

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث قفزت السعودية 11 مرتبة عن عام 2018، في التصنيف الجديد للمؤشر العالمي للأمن السيبراني، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030؛ حيث كان ترتيبها 46 عالميًا في نسخة المؤشر لعام 2017، وإلى التفاصيل:

صور توثق جماليات الكعبة المشرفة بعد رفع الكسوة 3 أمتار

ظهرت الكعبة المشرفة في أبهى صورة لها استعدادًا لموسم الحج، وذلك بعد قيام رئاسة شؤون الحرمين برفع ثلاثة أمتار من الجزء السفلي للكسوة، وتم تغطية الجزء المرفوع بإزار أبيض من نوع خاص من القماش القطني بعرض مترين من الجهات الأربعة للكعبة المشرفة.

بدء تطبيق كود البناء على المنازل العائلية ذات الـ 3 طوابق

أعلنت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، أنه ابتداءً من اليوم الخميس، سيتم تطبيق «الكود السعودي للمباني السكنية» على جميع المباني السكنية المخصصة لعائلة أو عائلتين والتي لا تزيد على ثلاثة طوابق، مضيفة أن كود البناء يضمن السلامة والصحة العامة والاستدامة، وتحقيق الكفاءة في المباني، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

طبيبة تطالب بتلقيح الأطفال بعد رصد متحورات خطيرة لكورونا بينهم

قالت استشارية الأمراض المعدية، د. حوراء البيات، إن بعض متحورات فيروس كورونا الخطيرة تم رصدها في الأطفال (12 -18 سنة)، مشددة على ضرورة تسجيل الآباء والأمهات لأبنائهم لتلقي اللقاح وأنه لا توجد أي موانع من التطعيم لهذه الفئة.

بدء تطعيم الفئة من 12 - 18 عامًا في المدينة المنورة

بدأت صحة منطقة المدينة المنورة تقديم الجرعة الأولى من لقاح «فايزر» للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بالتاريخ الميلادي، في جميع مراكز اللقاحات بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، وذلك من خلال التسجيل والحصول على موعد عبر تطبيق «صحتي».

التأمينات الاجتماعية تعلن صرف معاشات يوليو للمتقاعدين ومستفيدي «ساند»

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، صرف معاشات شهر يوليو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».

مؤشر الأمن السيبراني.. السعودية والإمارات في الطليعة

حققت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازًا لافتًا في مجال الأمن السيبراني، بعد أن حلت الرياض في المرتبة الثانية عالميًا والأولى عربيًا فيما جاءت أبوظبي بالمرتبة الخامسة على مستوى العالم.

«البيئة» تكثِّف أعمال مكافحة «نواقل الأمراض» خلال موسم الحج

كثّفت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة جهودها في مكافحة نواقل الأمراض بالعاصمة المقدسة والمحافظات المجاورة لها، وذلك من خلال أعمال الرش الأرضي، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشي والسدود ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات.

«تحصين كورونا» شرط للتعامل مع الجهات الحكومية ووسائل النقل العامة

بدءًا من الأول من أغسطس المقبل، سيكون التحصين شرطًا لدخول العديد من المنشآت والمؤسسات الحكومية ووسائل النقل العامة، كما أعلنت عديدًا من الجامعات والمهرجانات أن التحصين سيكون شرطًا للتسجيل في المقررات أو دخول المهرجان.

الموارد البشرية: بدء تطبيق المرحلة الأولى من الفحص المهني للعمالة

بدأت وزارة الموارد البشرية، اليوم الخميس، تطبيق أولى مراحل الفحص المهني لضمان كفاءة العمالة المهنية في سوق العمل، والتحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، وذلك ضمن برنامج الفحص المهني.

«الحصيني» يتوقَّع أجواءً حارة جدًا على معظم المناطق

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أن تشهد المملكة أجواءً حارة جدًا نهارًا تميل للحرارة أول الليل ومعتدلة في الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

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