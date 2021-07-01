مناطق مكة والشرقية والرياض تتصدر إصابات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 377 إصابة جديدة، من إجمالي 1534 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة التالية مسجلة 377 حالة، والرياض 310 حالات، وعسير 156 حالة، وجازان 96 حالة، والمدينة المنورة 74 حالة، والقصيم 62 حالة، ونجران 36 حالة، والباحة 29 حالة، وتبوك 20 حالة، وحائل 19 حالة، والحدود الشمالية 11 حالة، والجوف 7 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1487 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة ذكرت في وقت سابق، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: اختلاف جرعتي لقاح كورونا يحقِّق الفاعلية والأمان