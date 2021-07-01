ولي العهد يأمر بعلاج ناصر البراق في بريطانيا

الرياض - محمد عبدالله - أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا بالتكفل بسفر وعلاج الدكتور ناصر البراق في بريطانيا.

من جانبه، رفع نواف نجل ناصر البراق، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لولي العهد على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من قادة هذا الوطن، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا العز والرخاء والتقدم والأمان.

يُذكر أن الدكتور البراق يعمل أستاذًا للصحافة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعمل سابقًا كملحق ثقافي في المغرب والسودان، ويعاني منذ أيام من وعكة صحية، دخل على إثرها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لتلقي العلاج اللازم.

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