الصحة: 1534 إصابة جديدة بكورونا و1487 حالة تعافٍ و13 وفاة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 489126 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 1487 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 469120.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 7832.

يُذكر ان وزارة الصحة بدأت في إعطاء لقاح كورونا (فايزر) للفئة العمرية 12 – 18 سنة، بجميع مناطق المملكة.

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