أمانة جدة تحدد 6 مظاهر تدل على سلامة الأضحية

الرياض - محمد عبدالله - حذرت أمانة محتفظة جدة من سلوكيات الغش التي تمارس عند بيع الأضاحي، موضحة ستة مظاهر تدل على الأضحية السليمة، وتشمل المظهر العام والخلو من الالتهابات وقوة الأرجل ولمعان العين.

وذكرت الأمانة –عبر تويتر- أن الأضحية السليمة تتميز بالمظاهر الستة التالية:

ـ حركة معتدلة وتنفس طبيعي وعملية الاجترار طبيعية.

ـ صوف أملس وناعم ونظيف.

ـ أرجل قوية ومستقيمة.

ـ عين براقة ولامعة.

ـ أنف وفم خاليان من الالتهابات أو الافرازات.

ـ رأس مرفوع غير خامل أو متدلي.

وأشارت أمانة جدة إلى أنه يجب أن تكون الأضحية متوافقة مع الشروط الشرعية من حيث العمر والسلامة وخالية من العيوب والأمراض.

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