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سفارة المملكة بتونس توضح شروط دخول السعوديين للبلاد

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الرياض - محمد عبدالله - وجهت سفارة المملكة العربية لدى تونس، تنبيهًا للمواطنين، بشروط السلطات التونسية لزيارة البلاد والتي منها شهادة فحص سلبية حاملة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code)، حتى لمن حصل على اللقاح بالمملكة.

وذكرت السفارة -عبر حسابها على تويتر- أنه نظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، فقد اتخذت السلطات عددًا من الإجراءات التالية.

ـ حظر التجول اعتباراً من اليوم الأول من يوليو 2021م، من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحًا.

ـ من شروط زيارة تونس شهادة فحص سلبية (rt  pcr) حاملة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) لمدة 72 ساعة حتى لمن حصل على اللقاح.

ـ وبالنسبة للأطفال أقل من 12سنة لا يشترط فحص (pcr) لهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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