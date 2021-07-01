سفارة المملكة بتونس توضح شروط دخول السعوديين للبلاد

الرياض - محمد عبدالله - وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تونس، تنبيهًا للمواطنين، بشروط السلطات التونسية لزيارة البلاد والتي منها شهادة فحص كورونا سلبية حاملة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code)، حتى لمن حصل على اللقاح بالمملكة.

وذكرت السفارة -عبر حسابها على تويتر- أنه نظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، فقد اتخذت السلطات عددًا من الإجراءات التالية.

ـ حظر التجول اعتباراً من اليوم الأول من يوليو 2021م، من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحًا.

ـ من شروط زيارة تونس شهادة فحص سلبية (rt pcr) حاملة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) لمدة 72 ساعة حتى لمن حصل على اللقاح.

ـ وبالنسبة للأطفال أقل من 12سنة لا يشترط فحص (pcr) لهم.

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