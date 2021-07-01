التأمينات الاجتماعية تعلن صرف معاشات يوليو للمتقاعدين ومستفيدي «ساند»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، صرف معاشات شهر يوليو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».

ونشرت التأمينات عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إنفوجرافًا بعنوان (تم الصرف)، مؤكدة من خلاله أنه تم صرف معاشات يوليو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».

وكانت قد أعلنت جريدة «أم القرى»، نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ابتداء من 22 ذي الحجة، الموافق الأول من أغسطس المقبل.

وقالت الجريدة الرسمية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنه «ابتداء من 22 ذي الحجة 1442هـ ستحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بأنواعها كافة».

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق مؤخرًا على دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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