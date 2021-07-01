«الجميح وشل» تشيد باستراتيجية السعودية في مواكبة التطورات العالمية للطاقة

الرياض - محمد عبدالله - أشاد الرئيس التنفيذي لشركة الجميح وشل للزيوت والتشحيم ساهر هاشم، باستراتيجية المملكة العربية السعودية التي تهدف من خلالها إلى مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، بما يضمن مرونة تعاملها مع التحديات التي تواجه هذا القطاع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرًا بالرياض، بحضور محمد الزميع، المدير العام لشركة شل العالمية في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والأستاذ عبد العزيز العويمر، مدير تسويق المبيعات المباشرة والتواصل الرقمي بشركة الجميح وشل للزيوت والتشحيم. ونخبة من الصحفيين ووسائل الإعلام.

وفي كلمته قال ساهر هاشم: «رؤية 2030 ليست اقتصادية فقط بل مرتبطة بعدة مجالات كثيرة، وهذا كله يُرسي أسس النجاح للمستقبل. فتجد مثلًا جدوى الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي، وخلق فرص نمو واستثمار جديدة، وفتح أبواب المملكة للعالم، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين واستمرار تنويع مصادر الاقتصاد ودعم المحتوى المحلي والشراكة مع القطاع الخاص التي أعلن عنها سمو ولي العهد».

وأضاف أن الكوادر البشرية السعودية تمثل إحدى أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة موضحًا أن الاستثمار في تطويرها وتمكينها، خاصة جيل الشباب.

كما أوضح ساهر هاشم أن علاقة العمل الرسمية بين شركة الجميح القابضة وشل أوفرسيز إنفستمينت بي بدأت في منذ 15 أكتوبر 1956، وازدادت خبراتهما وإدراكهما معًا منذ ذلك الوقت لمتطلبات السوق بالسعودية، وهذا ما مكَّن شل العالمية من تطوير زيوت تشحيم عالية الجودة ملائمة خصيصاً للسوق السعودية.

وعن وجود شل العالمية في السوق السعودي، أشار محمد الزميع، إلى أن شل العالمية قدمت على مدى 7 عقود استثمارات عدة على الطراز العالمي بتعاون مع شركائها المحليين في المملكة العربية السعودية. ودائماً تبحث شل وبشكل مستمر عن فرص تجارية جديدة.

وأشار إلى أن دور شل السعودية في مجال الطاقة ومشاريعها التوسعية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، والقوة والاستقرار التي يتمتع السوق السعودي. ونفخر بالشراكة مع شركة الجميح العريقة وجميع شركائنا.

ومن جانبه، استعرض عبد العزيز العويمر، دور الشركة في التفاعل مع عملاء الشركة والحرص على أن تكون الخدمة على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة.

وأشار العويمر إلى أنّ الشركة تسعى إلى أن تكون منتجاتها دائمًا في الصدارة من خلال عدة مبادرات أهمها الشراكة مع شركة الوفاق للصيانة في الرياض وجدة والدمام لخدمة عملائنا عبر خدمة تغير الزيوت المتنقلة، قائلًا «نحن في الجميح و شل مستعدين لدعم الشباب السعودي أصحاب التطبيقات ومراكز خدمة السيارات التي تهتم بالزيوت وتنمية مشاريعهم».

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