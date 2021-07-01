التدريب التقني: افتتاح برنامج البكالوريوس المسائي في تخصصين بالباحة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت مؤسسة التدريب التقني عن الموافقة على افتتاح برنامج البكالوريوس المسائي في تخصصين، لأول مرة بمنطقة الباحة، اعتبارًا من الفصل الدراسي القادم.

وذكرت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة –عبر تويتر- أنه صدرت موافقة محافظ مؤسسة التدريب التقني، الدكتور أحمد الفهيد، على افتتاح برنامج البكالوريوس المسائي لأول مرة بالباحة، وذلك لتخصص دعم أنظمة الشبكات في الكلية التقنية بالباحة، وتخصص المحاسبة والبرمجيات في الكلية التقنية بالمخواة.

وأشارت إلى أن افتتاح البكالوريوس المسائي سيتم اعتبارًا من الفصل الدراسي المقبل.

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