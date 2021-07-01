صور توثق جماليات الكعبة المشرفة بعد رفع الكسوة 3 أمتار

الرياض - محمد عبدالله - ظهرت الكعبة المشرفة في أبهى صورة لها استعدادًا لموسم الحج، وذلك بعد قيام رئاسة شؤون الحرمين برفع ثلاثة أمتار من الجزء السفلي للكسوة.

كانت شؤون الحرمين ذكرت أمس الأربعاء، أن 37 موظفًا من أبناء الوطن، باشروا رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج 1442هـ. وشاركهم في رفع الكسوة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتم تغطية الجزء المرفوع بإزار أبيض من نوع خاص من القماش القطني بعرض مترين من الجهات الأربعة للكعبة المشرفة.

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