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صور توثق جماليات الكعبة المشرفة بعد رفع الكسوة 3 أمتار

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الرياض - محمد عبدالله - ظهرت الكعبة المشرفة في أبهى صورة لها استعدادًا لموسم الحج، وذلك بعد قيام رئاسة شؤون الحرمين برفع ثلاثة أمتار من الجزء السفلي للكسوة.

كانت شؤون الحرمين ذكرت أمس الأربعاء، أن 37 موظفًا من أبناء الوطن، باشروا رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج 1442هـ. وشاركهم في رفع الكسوة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

 وتم تغطية الجزء المرفوع بإزار أبيض من نوع خاص من القماش القطني بعرض مترين من الجهات الأربعة للكعبة المشرفة.  

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بالصور.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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