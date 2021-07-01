ضوابط قبول من تعدى 25 عاما في جامعة أم القرى

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور خالد الثقفي أن الجامعة ستتيح القبول للمتقدمين بعد تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للطلبة المتأخرين، وتفنيد الطلبات لعرضها على اللجان والمجالس العلمية المختصة لإقرار الاستحقاق والموافقة على إكمال إجراءات القبول من عدمه، حسب اللوائح والأنظمة المتبعة في الجامعة.
وأضاف أن جميع إجراءات القبول والتسجيل في الجامعة إلكترونية 100 ومحوكمة بالكامل، مهيبًا بالمتقدمين والمتقدمات للرجوع للمصادر الرسمية في الجامعة لاستقصاء المعلومات الصحيحة.
رابط التقديم: https://uq.sa/WJX79P.
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