المدينة والأحساء ورفحاء الأعلى حرارة في المملكة

سجلت المدينة والأحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 24 درجة مئوية. أما نسبة الرطوبة فقد الوجه أعلى نسبة رطوبة بلغت 95 أما المدينة المنورة والعلا ورفحاء فكانت الأقل نسبة رطوبة حيث بلغت 20. وسيكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم والحدود الشمالية كما تكون الفرصة مهيأة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.



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