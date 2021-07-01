دولة ‎الإمارات تدين استهداف الحوثي للمملكة السعودية

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي استهداف المدنيين بطريقة متعمدة في المنطقة الجنوبية بالسعودية.



وقالت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وأكدت على أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت على أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

واليوم الخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير مُسيرة مفخخة، أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وخلال الأيام الأخيرة، كثفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران من اعتداءاتها ضد السعودية وأبناء الشعب اليمني، مستهدفة المناطق المدنية الآهلة بالسكان.

وباعتداء اليوم، يكون تحالف دعم الشرعية قد اعترض ودمّر ثماني طائرات مسيرة للحوثيين، بخلاف ثلاثة صواريخ باليستية، حاولوا من خلالها استهداف أعيان مدنية جنوبي السعودية. بحسب ما رصدته "العين الإخبارية" في البيانات الصادرة عن التحالف خلال هذه الفترة.

وقوبلت هجمات الحوثيين هذه بموجة إدانات واسعة، وتأكيد على أن المليشيات الحوثية مازالت ترتهن للمشروع الإيراني بالمنطقة وترفض كل أصوات السلام.