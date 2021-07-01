، الرياض.. قلب المملكة النابض بالأضواء والحياة والأجواء السياحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيغمرك إحساس مفعم بالحماسة لاكتشاف مدينة ثرية بالتجارب الممتعة

يدفع الاقتراب من مدينة الرياض إلى حالة من الشغف والرغبة في الدخول إلى مساحة من الجمال والحيوية، حيث البقاء في منتصف دائرة الضوء والتنبه، والاستعداد لخوض تجربة استثنائية تستلزم التجهيز الجيد الذي يسبق موعد الرحلة والسياحة.

ويبدأ الاستعداد للدهشة بكتابة قوائم مناسبة لنهار الرياض، حيث تتاح الفرصة لمشاهدة كل زاوية بانعكاس رائع ومبهج لأشعة الشمس، والتي تمنح الأماكن بدورها المزيد من التوهج والسحر؛ لأن الظلال أيضًا تتكفل بصناعة مشاهد متحركة تبرهن أنه في العاصمة فقط؛ يمكن لكل شيء أن يعبّر عن حضوره برفاهية أخاذة.

ولا يمكن إهمال ضرورة التأهب للاستمتاع برقّة ليالي الرياض العذبة، حيث تدفعك للانجذاب نحو الأماكن المليئة بالحيوية في الأحياء وكل الشوارع، إحساس مفعم بالحماسة لاكتشاف مدينة تسمح للشعور والخطوات والتجارب أن تكبر وتتسع وتتلون.

وتتميز الرياض بحزمة لا تنتهي من الخيارات المتنوعة والمتجددة والتي تتحدى الملل، فبمجرد أن تختار وجهتك ستدهشك الوفرة، سترغب بالمزيد من الوقت لأنك ستصادف في كل مرة ما يشدك لاكتشافه وما يثير إعجابك لتجربته، وقد يساعدك البحث المسبق في ترتيب قائمة الأماكن التي ستزورها ويبعد عنك شعور الحيرة المربك.

جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للسياحة أعلنت عبر منصة "روح السعودية" عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر في 11 وجهة سياحية من بينها الرياض، ويقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.