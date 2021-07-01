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قبضت الاستخبارات العراقية والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، على شبكة إرهابية تقدم الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.
وأوضحت "الاستخبارات" و"التحقيقات" في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن الشبكة الإرهابية مكونة من ستة أشخاص ينتمون لعصابات "داعش".
وذكر البيان أن الشبكة عملت ضمن مفارز الدعم اللوجستي للتنظيم وتوفير المواد الغذائية للأوكار الإرهابية.
وأضاف أن الشبكة اشتركت في عمليات إرهابية حسب معلومات التحقيقات مع الملقى القبض عليهم.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 03:13 PM
تتكون من 6 عناصر.. وشاركت في عمليات إرهابيةالمخابرات العراقية تطيح بشبكة دعم لوجستي لـ"داعش"
قبضت الاستخبارات العراقية والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، على شبكة إرهابية تقدم الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.
وأوضحت "الاستخبارات" و"التحقيقات" في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن الشبكة الإرهابية مكونة من ستة أشخاص ينتمون لعصابات "داعش".
وذكر البيان أن الشبكة عملت ضمن مفارز الدعم اللوجستي للتنظيم وتوفير المواد الغذائية للأوكار الإرهابية.
وأضاف أن الشبكة اشتركت في عمليات إرهابية حسب معلومات التحقيقات مع الملقى القبض عليهم.
، المخابرات العراقية تطيح بشبكة دعم لوجستي لـ"داعش" ،
المصدر : الخليج 365
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