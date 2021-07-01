المملكة السعودية ترفع ثوب الكعبة استعدادا لموسم الحج

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

انتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية من رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريبا.



وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع،وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم حج هذا العام.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال إشرافه ومشاركته أعمال رفع ثوب الكعبة المشرفة بمشاركة ٣٧ سعودياً ووسط إجراءات احترازية, الخميس، إن"عملية رفع ستار الكعبة تتم عن طريق مجموعة من المختصين من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن طي ستار الكعبة المكسوة بقطعة من الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم للأعلى، لرفعها عن العبث، ولتكون فرصة سانحة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة، جريًا على العادة السنوية".

وكانت ترفع أستار الكعبة المشرفة قديما، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك، وذلك بحكم أنها الوسيلة الوحيدة آنذاك للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.