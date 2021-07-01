شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 منشآت وضبط 99 مخالفة كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1648 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 7 منشآت مخالفة وضبط 99 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات استقبل 24 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية، مؤكدة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

كما دعت أمانة الشرقية المواطنين والمقيمين بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.