شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 1200 طن من الخضروات والفواكه بالمسفلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت أمانة العاصمة المقدسة كمية من الفواكه والخضروات المتنوعة وذلك بعد حملة نظَّمتها وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية ومشاركة الضبط الإداري تستهدف الباعة الجائلين في سوق النكاسة الشعبي وذلك للحفاظ على الصحة العامة.

وأسفرت الحملة عن إتلاف أكثر من 1200 طن من الخضروات والفواكه من الباعة الجائلين المخالفين لنظام العمل والإقامة، و20 كرتون من السمك غير صالح للاستهلاك معروضة في مباسط مخالفة إضافة إلى مصادرة 9 عربات خشبية تستخدم لنقل الخضار والفواكه.

وفي السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية في بلدية العتيبية الفرعية بمصادرة 291 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية على الباعة الجائلين في نطاقها الإشرافي للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلمتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك.