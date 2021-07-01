الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

ضوابط القبول في جامعة أم القرى لمن تجاوز 25 عامًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

بادرت جامعة أم القرى في حصر ودراسة حالات وأوضاع الطلبة المتأخرين عن الدراسة ممن تعدت أعمارهم 25 سنة أو ممن انقضت 5 سنوات على تخرجهم من المرحلة الثانوية، ولم يتمكنوا من إكمال تعليمهم الجامعي بسبب ظروف قاهرة أعاقتهم عن الالتحاق بالجامعة.

القبول في جامعة أم القرى

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور خالد الثقفي أن جامعة أم القرى ستتيح القبول للمتقدمين بعد تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للطلبة المتأخرين، وتفنيد الطلبات لعرضها على اللجان والمجالس العلمية المختصة لإقرار الاستحقاق والموافقة على إكمال إجراءات القبول من عدمه، حسب اللوائح والأنظمة المتبعة في الجامعة.

إجراءات القبول والتسجيل

وأضاف أن جميع إجراءات القبول والتسجيل في الجامعة إلكترونية 100٪؜ ومحوكمة بالكامل، مهيباً بالمتقدمين والمتقدمات للرجوع للمصادر الرسمية في الجامعة لاستقصاء المعلومات الصحيحة.

خطوات التسجيل

ويتم التسجيل من خلال الدخول على رابط القبول https://uq.sa/WJX79P ثم استكمال ما يلي:

1- كتابة الاسم الرباعي.

2- كتابة رقم الهوية الوطنية.

3- نوع الجنس (ذكر / أنثى).

4- إدخال رقم الجوال والسن وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات الخاصة بالقبول.

5- إرفاق المستندات الدالة على صحة المعلومات.

6- تقديم مبررات تأخر المتقدم عن طلب القبول وفق الشروط المعلنة للأعوام السابقة.

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