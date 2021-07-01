دراية المالية تعلن توزيع أرباح قيمتها 19.3 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة دراية المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثاني من 2021م بقيمة تتجاوز 19.3 مليون ريال.

تاريخ أحقية التوزيعات النقدية

وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون عند نهاية يوم التداول 2021/07/15م (“تاريخ الاستحقاق”)، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول فإن إجمالي الأرباح الموزعة سيصل إلى 19,351,266 ريال سعودي فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 107507035 وحدة.

تاريخ توزيع دفعات دراية المالية

وتابعت إنه سيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، والذي سيوافق تاريخ 2021/08/19م، وتبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.180 ريال فيما تصل نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.80% وتبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 2.01 %.

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