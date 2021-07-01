، بالصور.. "موهبة الإثرائي" يختتم فعالياته بحضور أكثر من ١٠٠ مستفيد ،

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اختتمت اليوم الخميس، فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2021م، تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور بدران العمر، وبالشراكة بين جامعة الملك سعود، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".
وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج الإثرائي أكثر من 100 طالب من طلاب مرحلة التعليم العام، حيث تلقوا العديد من المحتويات العلمية، والأنشطة المهارية على مدى ثلاثة أسابيع، من خلال تسعة مسارات علمية: التشفير، الطاقة المتجددة، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، التشريح ووظائف الأعضاء، العلوم الطبية الحيوية، وعلاوةً على ذلك تعرف الطلبة على العديد من المهارات الشخصية من خلال مسارين هما: الذكاء العاطفي، والتغلب على التحديات، قدمت لهم بواسطة كفاءات وطنية على مدى ثلاثة أسابيع.
ونفذت أكثر من 60 زيارة علمية للطلاب، شملت المعامل والمختبرات، والمراكز، والمعاهد، والكراسي البحثية، والمتاحف، والأقسام العلمية بالجامعة، منها: بنك الدم بمستشفى الملك خالد الجامعي، مختبر فيزياء الليزر، المرصد الفلكي، مركز الطاقة المستدامة، وغيرها من المعامل والأقسام.
وقال عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود، الدكتور علي الدلبحي: إن الجامعة تهتم بمثل هذه البرامج التي تعود بالنفع والفائدة على الملتحقين بها، وأضاف: البرنامج هو سلسلة من البرامج التي أطلقتها جامعة الملك سعود خلال فترة الصيف، والتي تأتي بدعم متواصل ومستمر من رئيس الجامعة.
وأشار "الدلبحي" في الختام إلى أن جميع المسارات العلمية والمهارية التي استفاد منها المشاركون تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمشيئة الله.
يذكر أن "برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي" يأتي استمرارًا للتعاون المثمر بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وجامعة الملك سعود، وامتدادًا لمسيرة برامج موهبة الإثرائية التي تقدم في الإجازة الصيفية من كل عام.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 02:51 PM
امتد 3 أسابيع عبر 9 مسارات علمية ونفذ أكثر من 60 زيارة للطلاببالصور.. "موهبة الإثرائي" يختتم فعالياته بحضور أكثر من ١٠٠ مستفيد
اختتمت اليوم الخميس، فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2021م، تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور بدران العمر، وبالشراكة بين جامعة الملك سعود، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".
وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج الإثرائي أكثر من 100 طالب من طلاب مرحلة التعليم العام، حيث تلقوا العديد من المحتويات العلمية، والأنشطة المهارية على مدى ثلاثة أسابيع، من خلال تسعة مسارات علمية: التشفير، الطاقة المتجددة، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، التشريح ووظائف الأعضاء، العلوم الطبية الحيوية، وعلاوةً على ذلك تعرف الطلبة على العديد من المهارات الشخصية من خلال مسارين هما: الذكاء العاطفي، والتغلب على التحديات، قدمت لهم بواسطة كفاءات وطنية على مدى ثلاثة أسابيع.
ونفذت أكثر من 60 زيارة علمية للطلاب، شملت المعامل والمختبرات، والمراكز، والمعاهد، والكراسي البحثية، والمتاحف، والأقسام العلمية بالجامعة، منها: بنك الدم بمستشفى الملك خالد الجامعي، مختبر فيزياء الليزر، المرصد الفلكي، مركز الطاقة المستدامة، وغيرها من المعامل والأقسام.
وقال عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود، الدكتور علي الدلبحي: إن الجامعة تهتم بمثل هذه البرامج التي تعود بالنفع والفائدة على الملتحقين بها، وأضاف: البرنامج هو سلسلة من البرامج التي أطلقتها جامعة الملك سعود خلال فترة الصيف، والتي تأتي بدعم متواصل ومستمر من رئيس الجامعة.
وأشار "الدلبحي" في الختام إلى أن جميع المسارات العلمية والمهارية التي استفاد منها المشاركون تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمشيئة الله.
يذكر أن "برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي" يأتي استمرارًا للتعاون المثمر بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وجامعة الملك سعود، وامتدادًا لمسيرة برامج موهبة الإثرائية التي تقدم في الإجازة الصيفية من كل عام.
، بالصور.. "موهبة الإثرائي" يختتم فعالياته بحضور أكثر من ١٠٠ مستفيد ،
المصدر : الخليج 365
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