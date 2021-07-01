محمد بن مسعود - الدمام - مواطنون يطالبون الجهات المختصة بالتصدي لها والحد من وجودهم كثُر في الآونة الأخير ظهور العديد من المتسولين في طرقات محافظة الأفلاج، الذين بدأوا في نسج كثير من الحيل لاستعطاف مشاعر المارة عند التقاطعات، وذلك بارتداء ملابس مهترية، والسير على أقدام حافية بين المركبات عند توقفها أمام الإشارات المرورية.

وتشكل العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل النسبة الكبيرة من هؤلاء المتسولين الذين يستغلون النساء والأطفال وكبار السن ومدعي الإعاقة بانتشارهم في الطرقات وتقاطعات الإشارات المرورية، في ظل الأجواء الحارة لاستعطاف مشاعر المارة، بهدف جمع الأموال بطرق مشبوهة وغير مشروعة. وطالب مواطنون بضرورة تصدي الجهات ذات الاختصاص لهذه الظاهرة والحد من وجودهم .

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 02:44 PM مواطنون يطالبون الجهات المختصة بالتصدي لها والحد من وجودهم ملابس مهترئة وأقدام حافية.. متسولون يستعطفون المارة بطرقات الأفلاج ملابس مهترئة وأقدام حافية.. متسولون يستعطفون المارة بطرقات الأفلاج كثُر في الآونة الأخير ظهور العديد من المتسولين في طرقات محافظة الأفلاج، الذين بدأوا في نسج كثير من الحيل لاستعطاف مشاعر المارة عند التقاطعات، وذلك بارتداء ملابس مهترية، والسير على أقدام حافية بين المركبات عند توقفها أمام الإشارات المرورية.

وتشكل العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل النسبة الكبيرة من هؤلاء المتسولين الذين يستغلون النساء والأطفال وكبار السن ومدعي الإعاقة بانتشارهم في الطرقات وتقاطعات الإشارات المرورية، في ظل الأجواء الحارة لاستعطاف مشاعر المارة، بهدف جمع الأموال بطرق مشبوهة وغير مشروعة. وطالب مواطنون بضرورة تصدي الجهات ذات الاختصاص لهذه الظاهرة والحد من وجودهم . الكلمات المفتاحية

، ملابس مهترئة وأقدام حافية.. متسولون يستعطفون المارة بطرقات الأفلاج ،

المصدر : الخليج 365

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