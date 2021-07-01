محمد بن مسعود - الدمام - جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، اليوم، وزير الإصلاح الإداري عضو مجلس الوزراء الياباني عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الوزير المسؤول عن برنامج اللقاحات تارو كونو، بمكتبه في مقر مجلس الوزراء الياباني في طوكيو. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها. 01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 02:37 PM جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين سفير المملكة في طوكيو يلتقي وزير الإصلاح الإداري الياباني سفير المملكة في طوكيو يلتقي وزير الإصلاح الإداري الياباني التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، اليوم، وزير الإصلاح الإداري عضو مجلس الوزراء الياباني عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الوزير المسؤول عن برنامج اللقاحات تارو كونو، بمكتبه في مقر مجلس الوزراء الياباني في طوكيو. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها. الكلمات المفتاحية ، سفير المملكة في طوكيو يلتقي وزير الإصلاح الإداري الياباني ،

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