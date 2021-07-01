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"تصفية": استعادة 800 مليون ريال لصالح المساهمين

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محمد بن مسعود - الدمام - اللجنة أعلنت عن أرقامها للنصف الأول من العام 2021

كشفت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أرقامها للنصف الأول من العام 2021، حيث استعادت في النصف الأول من العام الجاري أكثر من 800 مليون ريال لصالح المساهمين.

وذكر المتحدث الرسمي لـ"تصفية" مشاري العنزي أن هذا المبلغ يفوق المبالغ المستعادة في النصف الأول من العام الماضي بنسبة 1534%.

وأشار إلى أن اللجنة قامت في النصف الأول من العام الجاري ببيع ما مساحته 2.062.485 متراً مربعاً في عدة مدن بالمملكة، وذلك استكمالاً لجهودها في استعادة حقوق المساهمين من المساهمات العقارية، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 برفع جودة الحياة.

وأكد "العنزي" أن هذه الخطوة تأتي بعد عمل حثيث مع المقيمين المعتمدين، واعتماد للخطط التسويقية التي تضمن البيع بأفضل عائد للمساهمين.

وأفاد أن "تصفية" تمكنت من بيع 52.230.206 أمتار مربعة واستعادة أكثر من 10.726.046.888 ريالاً منذ تشكيلها.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 02:36 PM

اللجنة أعلنت عن أرقامها للنصف الأول من العام 2021

"تصفية": استعادة 800 مليون ريال لصالح المساهمين
وكالة الأنباء السعودية (واس)

كشفت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أرقامها للنصف الأول من العام 2021، حيث استعادت في النصف الأول من العام الجاري أكثر من 800 مليون ريال لصالح المساهمين.

وذكر المتحدث الرسمي لـ"تصفية" مشاري العنزي أن هذا المبلغ يفوق المبالغ المستعادة في النصف الأول من العام الماضي بنسبة 1534%.

وأشار إلى أن اللجنة قامت في النصف الأول من العام الجاري ببيع ما مساحته 2.062.485 متراً مربعاً في عدة مدن بالمملكة، وذلك استكمالاً لجهودها في استعادة حقوق المساهمين من المساهمات العقارية، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 برفع جودة الحياة.

وأكد "العنزي" أن هذه الخطوة تأتي بعد عمل حثيث مع المقيمين المعتمدين، واعتماد للخطط التسويقية التي تضمن البيع بأفضل عائد للمساهمين.

وأفاد أن "تصفية" تمكنت من بيع 52.230.206 أمتار مربعة واستعادة أكثر من 10.726.046.888 ريالاً منذ تشكيلها.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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