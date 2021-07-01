محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن وضعت القرعة الأخضر في المجموعة الحديدية وصف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة ، الفرنسي هيرفي رينارد ، نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، والتي أوقعت الأخضر السعودي في مجموعة حديدية إلى جانب منتخبات أستراليا واليابان وعمان والصين وفيتنام ، وصفها بالصعبة.

وزاد رينارد: "مجموعتنا صعبة ، لكن لكي نصل إلى كأس العالم علينا الاجتهاد وبذل الجهد لتحقيق الهدف، في المملكة نملك الكثير من المواهب، والدوري السعودي قوي ولدينا الوقت الكافd لتجميع اللاعبين".

مدرب المنتخب السعودي الفرنسي "رينارد": علينا الاجتهاد وبذل الجهد للتأهل لمونديال 2022 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-01 وصف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة ، الفرنسي هيرفي رينارد ، نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، والتي أوقعت الأخضر السعودي في مجموعة حديدية إلى جانب منتخبات أستراليا واليابان وعمان والصين وفيتنام ، وصفها بالصعبة.

وزاد رينارد: "مجموعتنا صعبة ، لكن لكي نصل إلى كأس العالم علينا الاجتهاد وبذل الجهد لتحقيق الهدف، في المملكة نملك الكثير من المواهب، والدوري السعودي قوي ولدينا الوقت الكافd لتجميع اللاعبين". 01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 02:31 PM بعد أن وضعت القرعة الأخضر في المجموعة الحديدية بعد أن وضعت القرعة الأخضر في المجموعة الحديدية وصف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة ، الفرنسي هيرفي رينارد ، نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، والتي أوقعت الأخضر السعودي في مجموعة حديدية إلى جانب منتخبات أستراليا واليابان وعمان والصين وفيتنام ، وصفها بالصعبة.

وزاد رينارد: "مجموعتنا صعبة ، لكن لكي نصل إلى كأس العالم علينا الاجتهاد وبذل الجهد لتحقيق الهدف، في المملكة نملك الكثير من المواهب، والدوري السعودي قوي ولدينا الوقت الكافd لتجميع اللاعبين".

، مدرب المنتخب السعودي الفرنسي "رينارد": علينا الاجتهاد وبذل الجهد للتأهل لمونديال 2022 ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم