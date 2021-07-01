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نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ صوراً للكعبة المشرفة بعد رفع ثوبها؛ استعداداً لموسم حج 1442هـ.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قامت، مساء أمس، برفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج 1442هـ، وكما جرت عليه العادة السنوية.
وتم رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرّفة بأيدي 37 موظفاً من أبناء الوطن، بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.
وقد تمت عملية رفع ثوب الكعبة المشرفة على مراحل تبدأ من فك أسفل الثوب من جميع الجوانب، وكذلك الأركان بارتفاع ثلاثة أمتار ومن ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من الحلق.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 01:53 PM
بأيدي 37 موظفاً من أبناء الوطن وبمقدار 3 أمتار تقريباًشاهد كيف بدت الكعبة بعد رفع الجزء السفلي من كسوتها
نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ صوراً للكعبة المشرفة بعد رفع ثوبها؛ استعداداً لموسم حج 1442هـ.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قامت، مساء أمس، برفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج 1442هـ، وكما جرت عليه العادة السنوية.
وتم رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرّفة بأيدي 37 موظفاً من أبناء الوطن، بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.
وقد تمت عملية رفع ثوب الكعبة المشرفة على مراحل تبدأ من فك أسفل الثوب من جميع الجوانب، وكذلك الأركان بارتفاع ثلاثة أمتار ومن ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من الحلق.
، شاهد كيف بدت الكعبة بعد رفع الجزء السفلي من كسوتها ،
المصدر : الخليج 365
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