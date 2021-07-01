، "الصناعة" تطلق مبادرة لتوظيف 1400 مسؤول سعودي في المحاجر والكسارات ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار سعي الوزارة الهادف إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للتعدين

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم، مبادرة لتدريب وتوظيف 1400 مسؤول في محاجر مواد البناء والكسارات؛ وذلك في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للتعدين التي تشمل توفير فرص وظيفية للمواطنين.

وقد وقّع عقدَ المشروع نائبُ الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس إدارة شركة كليات التميز الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.

وأكد "المديفر" اهتمام اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، بتوظيف السعوديين في قطاع التعدين؛ مشيرًا إلى أن اللائحة فصّلت في ذلك حسب نوع الرخصة ونشاط المستثمر في هذا المجال؛ حيث اشترطت اللائحة أن يلتزم حاملو رخص الاستغلال بتكليف أو تعيين سعوديين لديهم المهارة والمؤهلات اللازمة لإدارة الأداء المجتمعي في المشروع التعديني.

وأشار إلى أن من ضمن متطلبات الحصول على رخصة محجر مواد البناء، توظيف مختص سعودي في موقع الرخصة، لديه الإلمام بشروط وأحكام النظام، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بنشاط الرخصة.

وينص العقد الموقّع مع شركة كليات التميز، على تأهيل كوادر سعودية للعمل في المحاجر والكسارات من خلال ثلاث مراحل: تبدأ المرحلة الأولى منها بتطوير البرنامج التدريبي الخاص بهذا المجال من خلال عدد من الخطوات من بينها بناء أهداف البرنامج وتحديد الفئات المستهدفة، ومشاركة ذوي العلاقة في تطوير ودعم البرنامج، وتحليل بيئة العمل وممكنات النجاح.

وتختص المرحلة الثانية بتنفيذ العملية التدريبية من خلال تصميم المناهج ومواصفات البرنامج التعليمية والأدلة التدريبية، وتطوير المنصات الإلكترونية لإدارة البرنامج، وتسجيل المتدربين وتنفيذ العملية التدريبية على مرحلتين.

وتتابع المرحلة الثالثة مخرجات البرنامج وتحقيق الأهداف من خلال متابعة عملية التوظيف والاستبقاء الوظيفي بعد ستة أشهر من التوظيف وإصدار التقارير الخاصة بذلك.

يُذكر أن هذا المشروع التدريبي سيحقق مجموعة من الآثار الإيجابية في قطاع التعدين، من بينها تحسين الأداء البيئي وعمليات الصحة والسلامة في مشاريع القطاع، وبناء علاقات جيدة مع المجتمعات المحلية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية لهذه المشاريع، وسيؤدي وجود مسؤولين مؤهلين في هذه المشاريع إلى الامتثال باشتراطات والتزامات الرخصة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة العمل المناسبة؛ بهدف زيادة جاذبية التوظيف في القطاع.