محمد بن مسعود - الدمام - اعتماد النشرات الجوية عبر بوابة أعمال الحج لهذا العام 1442 ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه ابتداءً من اليوم سيبدأ رصد ومراقبة أجواء المشاعر المقدسة على مدار الساعة. وقال المركز: تقرر بدء اعتماد النشرات الجوية عبر بوابة أعمال الحج لهذا العام 1442هـ. 01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 01:24 PM اعتماد النشرات الجوية عبر بوابة أعمال الحج لهذا العام 1442 "الأرصاد" يبدأ اليوم مراقبة أجواء المشاعر على مدار الساعة "الأرصاد" يبدأ اليوم مراقبة أجواء المشاعر على مدار الساعة ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه ابتداءً من اليوم سيبدأ رصد ومراقبة أجواء المشاعر المقدسة على مدار الساعة. وقال المركز: تقرر بدء اعتماد النشرات الجوية عبر بوابة أعمال الحج لهذا العام 1442هـ. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد" يبدأ اليوم مراقبة أجواء المشاعر على مدار الساعة ،

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