شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يوجه بعلاج الدكتور ناصر البراق في بريطانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بالتكفل بعلاج الدكتور ناصر البراق في بريطانيا.

وكان الدكتور ناصر البراق عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال، والملحق الثقافي السابق في سفارة المملكة بالمغرب والسودان، تعرض لوعكة صحية أدخل على أثرها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

من جانبه ورفع ابنه نواف البراق أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لسمو ولي العهد على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من قادة هذا الوطن، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا العز والرخاء والتقدم والأمان.