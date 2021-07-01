شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الشاب العصامي في نسختها الحادية عشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد محسن (صدى):

وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، إستمرارية جائزة الشاب العصامي على مدار 11 عاما ، يؤكد نجاحها ، واعطى للجائزة المكانة المحفزة والداعمة لشباب وفتيات الوطن العصاميين والعصاميات ، لتكون جائزة تتويجا لمسيرة كفاحهم وعصاميتهم وتفتح لهم افاقا جديدة نحو الريادة في الاعمال .

وبين سمو أمير القصيم بأن حائزة الشاب العصامي ، أكدت على همة وعصامية أبناء المنطقة ، ومدى شغفهم وحبهم للاعمال التجارية واعتمادهم على انفسهم ليكونوا فاعلين في تنمية ودعم اقتصاد الوطن ، بمختلف المجالات .

جاء ذلك بعد أن كرّم سمو أمير القصيم الفائزين والفائزات بجائزة الشاب العصامي في نسختها الحادية عشرة ، والتي اقيمت في قاعة الدرعية بإمارة القصيم مساء امس بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد ، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية ابراهيم الرشيد ، ومدير عام صندوق الموارد البشرية " هدف " تركي الجعويني ، والمدير التنفيذي للتصديق الرقمي نايف العتيبي .

وتخلل حفل التكريم ، إستعراض تجربة الفائزين والفائزات بجائزة الشاب العصامي خلال السنوات الماضية وما اضافت لهم الجائزة من دعم معنوي وتحفيز لمواصلة مسيرة عطائهم في مجال الاعمال التجارية .

كما تقديم عرضا مرئياً يحكي مسيرة جائزة الشاب العصامي على مدار 10 أعوام ، التي تأتي بدعم واهتمام من سمو أمير منطقة القصيم، لدعم الشباب العصاميين من الجنسين، وتعزيز الثقة بهم، وبالأعمال والأنشطة الحرة منها، حيث بلغ عدد الفائزين والفائزات بالجائزة 152 شخصا .

كما شهد الحفل لقاء مع شخصية الجائزة الشيخ عبدالله العثيم الذي تحدث عن تجربته العصامية ونجاح فكرة الشاب العصامي واستمراريتها لسنوات .

من جانبه ، بيّن عضو لجنة التحكيم في الجائزة احمد الخضر أن مايميز الجائزة هو دعم سمو أمير القصيم سعيا لتطويرها وتحسينها ، مشيرا الى ان الجائزة شملت 8 مجالات في الزراعة والتقنية والتجاري والحرفي والخدمي والصناعي والاعلام الجديد والاجتماعي والانساني ، لافتا بأنه تم اعادة صياغة اللائحة التنظيمية واضافة بعض المعايير و المجالات الجديدة وفقا لرؤية المملكة 2030 ،مؤكدا بأن هذه الدورة ترشح لها 78 مترشحا ومترشحة، وتم تحديد الفائزين 10 مترشحين ومترشحين وفقا لمجالات الجائزة .

بعد ذلك كرم سمو أمير القصيم الفائزين والفائزات وهم كلا من :

الاول عادل الرشيدي ، بدر القبلان ، معتز الدخيل ، نواف الدخيل ، فهد العييري ، حمود الجلهمي ، عبدالعزيز الحمياني ، منيرة العريني ، اسماء المالكي ، الجوهرة السواجي ، خالد المنصور ، افنان الرشودي .

ودشن سمو امير القصيم مبادرة بنك التنمية الاجتماعية جادة 30 لدعم الشباب العصاميين ، كما بارك سموه انطلاقة النسخة الثانية عشرة لجائزة الشاب العصامي ، متمنيا لجميع ابناء المنطقة التوفيق والسداد .