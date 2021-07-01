شكرا لمتابعة خبر عن دورة تدريبية لضربات الحرارة والاجهاد الحراري بالمشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

نفذت إدارة الحج والعمرة بصحة مكة المكرمة، دورة تدريبية لمدة يومان، بعنوان (التعامل مع ضربات الحرارة والإجهاد الحراري) .

وأوضح مدير إدارة الحج والعمرة الدكتور موفق محمد أبو طالب بإن الإدارة أعدت هذه الدورة للأطباء وفئات التمريض؛ ضمن إستعدادتها لموسم الحج، وفقاً للإرتفاع المتوقع في درجات الحرارة في موسم حج هذا العام 1442هـ.

مبيناً أن الدورة نُفذت على يومين بمشعر عرفات بمستشفى جبل الرحمة، وبمشعر منى بمستشفى منى الوادي.

مفيداً بأن محاور الدورة إشتملت على دليل الفرز قبل وداخل المستشفى، الاجهاد الحراري، ضربات الحرارة، الدليل العلاجي.