«الطب الاتصالي» يقلّص الإحالات الطبية بنسبة 47% في «صحة جازان»

الرياض - محمد عبدالله - تمكّنت صحة جازان من تقليص عدد الإحالات الطبية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 10300 حالة مقارنة بـ16520 في نفس الفترة من العام الماضي 2020م بنسبة بلغت 47 %.

وأوضحت أنّ تقليص الإحالات جاء بعد بدء العمل بمركز الطب الاتصالي الذي يعد حلقة وصل بين المرضى في المستشفيات والأطباء في المراكز الطبية المتخصصة، عبر التواصل بين المريض وطبيبه عن بعد لمعاينته وتشخيصه عن طريق منظومة إلكترونية صوتية ومرئية ومعلوماتية من خلال ربط هذه المنظومة بمرافق الرعاية الصحية المختلفة عبر أنظمة الرعاية الصحية .

وبينت أن المركز يضم عددًا من الأطباء الاستشاريين في جميع التخصصات الطبية يقومون بمعاينة المرضى في عدد من مستشفيات المنطقة على مدار الساعة وعمل جميع الفحوصات الطبية والخطط العلاجية لهم ومتابعتهم حتى تماثلهم للشفاء دون الحاجة لنقلهم لمستشفى آخر.

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