اختتام الموسم الخامس لبرنامج نسيج بعد تقديم 554 دورة تدريبية

الرياض - محمد عبدالله - كشف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أن 23768 طالبا وطالبة استفادوا من برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي، الذي ينظمه بالشراكة مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في ختام موسمه الخامس، وذلك من خلال تقديم 554 دورة تدريبية، بإجمالي عدد ساعات تدريب بلغ 1244 ساعة، وبمشاركة 58 عضو هيئة تدريس.

وأوضح المركز خلال استعراضه لمنجزات السنوات الخمس، أن المتدربين ساهموا في 908 أعمال تطوعية مشتركة خلال عام 1442هـ ليصل إجمالي الأعمال التطوعية منذ انطلاق البرنامج داخل الجامعة عام 1438 هـ إلى 3456 عملا تطوعيا مُشتركا تنوّعت بين مشاريع ميدانية وإنسانية وفنية.

وبهذه المناسبة أكد رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش على أهمية برنامج نسيج المتمثّل في تعزيز قيم التعايش المجتمعي لدى طلاب الجامعة، ضمن مبادرة «نبض وطن» والتي تنفذها الجامعة بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني منذ انطلاقه قبل خمسة أعوام.

وأوضح الربيش أن ثقافة الحوار أصبحت تشكل أحد الموضوعات الحيوية في حياة المجتمع السعودي؛ نظرًا لأن الاهتمام بالحوار وقيمه الثقافية والتواصلية أصبح من موضوعات الرأي العام التي نتابعها في مختلف وسائل الإعلام، ونجد أصداء كبيرة لها لدى مختلف أطياف وشرائح المجتمع.

من جهته، أوضح الأستاذ إبراهيم بن زايد العسيري، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي هو مشروع وطني يعكس توجيهات القيادة ، وتأكيدهم على أهمية نشر قيم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع من أجل بناء قاعدة مجتمعية صلبة ومتسامحة في وطن مزدهر تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التلاحم الوطني وحماية النسيج المجتمعي، عبر ترسيخ قيم التنوع والتعايش والوسطية والاعتدال، خصوصا لدى فئة الشباب من الطلبة والطالبات، وبناء الوعي لديهم حول ضرورة تعزيز روح الانسجام وتقوية حصانتهم ضد كل ما يهدد نسيج وطنهم؛ وذلك من خلال تقديم دورات وحقائب تدريبية للطلاب المشاركين وفق خطط مستمرة يتم بموجبها دمج الخطط والمناهج الدراسية وإعداد مدربين معتمدين من قبل المركز لتنفيذ هذه الدورات داخل الجهات المستفيدة.

وأشار العسيري إلى أن برنامج نسيج يعتبر من أهم البرامج التي يُقدمها فرع المركز بالمنطقة الشرقية منوها بالدعم السخي والرعاية الكريمة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود .

وأشار إلى أن برنامج (نسيج)، وتجربة المركز في مسار تعزيز التعايش المجتمعي شهدت نجاحًا وتقدّمًا ملموسًا خلال السنوات الخمس الماضية من خلال التعاون المشترك مع الجهات التعليمية بالمنطقة، مؤكدًا أن البرنامج حقق العديد من أهدافه التي يسعى إليها في إطار استراتيجية المركز الجديدة بالتوسع والانتشار في تنفيذ البرنامج ليشمل معظم مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح العسيري أن برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي استفاد منه منذ انطلاقه عام 1437هـ أكثر من 60 ألف متدرب ومتدربة من منسوبي التعليم العام والتعليم المهني وذلك من خلال تقديم أكثر من 1500 دورة تدريبية شارك فيها أكثر من 200 مدرب معتمد لدى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وقد أوضح عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة أ. د. عبدالعزيز بن فهد الفهيد بأن العمادة تعتز وتفتخر بكونها الرائدة والمبادرة في دمج حقيبة تدريبية لتعزيز قيم الحوار المجتمعي في مناهجها على مستوى المملكة وبالشراكة والتنسيق مع إمارة المنطقة الشرقية ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وبعد نجاح هذه التجربة لدينا تم تطبيقها في مؤسسات تعليمية أخرى في المنطقة الشرقية وخارجها، و نعمل حاليا على تطوير برامج الحقيبة بما يتوافق مع المستجدات وتقديمها في مقررات أكاديمية أخرى وذلك لضمان استمرارية الاستفادة منها لجميع طلبة الجامعة بالرغم من تحديات التنوع الاجتماعي الكبير بين مختلف مكونات المجتمع السعودي في المنطقة الشرقية ولكننا استطعنا تجاوزها .

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