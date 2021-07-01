5 مراحل لتطبيق كود البناء السعودي الذي يبدأ اليوم

الرياض - محمد عبدالله - يبدأ اليوم ،الأول من يوليو، تطبيق أولى مراحل كود البناء السعودي ضمن 5 مراحل كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كشفت قبل فترة عن إطلاقها.

والمرحلة الأولى من كود البناء السعودي، تبدأ من تاريخ نفاذ النظام (1439/11/07هـ) وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1440هـ ويطبق الكود خلالها على المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية (الأبراج أكثر من 23 م) والمستشفيات والفنادق.

وبينّت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، أن المرحلة الثانية تبدء من من 1441/01/01هـ وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1441هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على مباني التجمعات (المساجد - المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية والمجمعات التجارية وأبراج الاتصالات والمباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من 23 م، المباني والمنشآت عالية الخطورة.

وتابعت، أن المرحلة الثالثة تبدء من 1442/01/01هـ وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442هـ، ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على مباني التجمعات (صالات الافراح، صالات السينما، المسارح) مراكز الرعاية الصحية والشقق المفروشة الفندقية والنزل والمباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.

وأوضحت اللجنة أن المرحلة الرابعة تشمل الفترة من 1443/01/01هـ وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1443هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد).

وأشارت لجنة كود بناء السعودي، أن المرحلة الخامسة ستكون من 1444/01/01هـ وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1444هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.

وكانت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، قد أصدرت مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات التي تحكم العلاقة الفنية والتقنية في قطاع التشييد، وهي نظم تساهم في زيادة جودة الحياة وديمومة المبنى وتحقيق الأمان الانشائي.

كما أن الكود أعطي أهمية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بإتباع البناء السليم حسب المعايير القياسية، وسيتم تطبيق الكود بشكل إلزامي في منتصف 2021 على كل مناطق المملكة.

كود البناء السعودي

وتشمل إجراءات تطبيق كود البناء السعودي المشاريع السكنية وحزمة البرامج الممكنة، وسيكون تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية على جميع مناطق السعودية.

وعند إصدار الرخص الإنشائية للمباني السكنية عبر منصة «بلدي» يتم تحقيق جميع متطلبات الكود السعودي للمباني السكنية وذلك من خلال تعاقد المستفيد مع مكتب هندسي مصمم يقوم بإعداد التصاميم والرسومات وفق الكود السعودي للمباني السكنية.

ويُشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها.

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