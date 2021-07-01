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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01
فتح القبول والتسجيل في برنامج فني رعاية مرضى
يبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 4 يوليو
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية، عن فتح القبول والتسجيل لبرنامج فني رعاية مرضى، للجنسين.
التقديم على برنامج فني رعاية مرضى:
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن التقديم على برنامج فني رعاية مرضى، يبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 4 يوليو ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 يوليو 2021م.
رابط التقديم:
ولفتت الموارد البشرية إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج التقديم عبر الرابط التالي: هنا.
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