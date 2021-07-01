وتابع أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للمليشيا بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية