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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه السعودية
استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للمليشيا بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.
استهداف المدنيين:
وأكد التحالف استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وتابع أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
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