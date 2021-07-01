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اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه السعودية

استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للمليشيا بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

استهداف المدنيين: 

وأكد التحالف استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتابع أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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