رئيس الطيران المدني: إطلاق ناقل وطني جديد سيرفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الشكر والتقدير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بمناسبة إطلاق سموه الكريم للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسهم في خلق اقتصاد متنوع ومزدهر، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية التي تتضمن حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية؛ تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

إمكانات كبيرة:

ونوه الدعيلج بالإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى المملكة لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، بحلول عام 2030 والعمل على تطوير البنى التحتية والعمليات التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة، ودعم سوق السفر والسياحة والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تحظى به المملكة، فضلاً عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة عبر العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في خلق بيئة خدمات متميزة للمسافرين كأحد محاور استراتيجية قطاع الطيران المدني.

تحقيق المستهدفات:

وأكد الدعيلج أن إطلاق ناقل وطني جديد؛ سيمكن القطاعات الأخرى مثل وزارتي الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، وسيعزز من القدرة التنافسية للناقلات الوطنية عموماً، ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في المطارات، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة على صعيد النقل الجوي عالمياً، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تمكن قطاع الشحن الجوي في المملكة وترفع من قدراته من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.

وبيّن أن ضمن استراتيجية الهيئة الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دوره وتعزيز مساهمته في مشاريع المطارات وسوق النقل الجوي في المملكة وتذليل العقبات كافة، وبناء وإدارة وتطوير التجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي وفق أحدث النظم العالمية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاع، ما ينعكس على توفير خدمات مميزة للمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية؛ وهو ما يتماشى وينسجم مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

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