محمد بن مسعود - الدمام - "التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة تابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة. وقال التحالف: استمرار محاولات المليشيا الحوثية في تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ونتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك. 01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 11:03 AM "التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك في الأجواء اليمنية.. اعتراض وتدمير مُسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة في الأجواء اليمنية.. اعتراض وتدمير مُسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة تابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة. وقال التحالف: استمرار محاولات المليشيا الحوثية في تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ونتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك. الكلمات المفتاحية ، في الأجواء اليمنية.. اعتراض وتدمير مُسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة ،

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